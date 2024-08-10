الأمم المتحدة تشكر الجزائر على إعتماد إتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، اتصالا هاتفيا من المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، غادة والي.

وأعربت المسؤولة الأممية، في المكالمة، عن خالص امتنانها وتقديرها للجهود الحثيثة وللدور الهام الذي اضطلعت به الجزائر في تيسير المفاوضات نحو اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو الاعتماد الذي تم بالإجماع يوم الخميس الماضي.

كما هنأت ذات المسؤولة الأممية بلادنا على رئاستها المتميزة للمسار التفاوضي بكل حكمة واقتدار. وعلى تمكنها من تحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر مكسباً ثميناً للمجموعة الدولية. لا سيما وأن الاتفاقية المذكورة تعتبر أول صك قانوني دولي يعني حصرياً بمسائل مكافحة الجريمة السيبرانية.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق البيني وتعزيزه في أفق الإقرار الرسمي للاتفاقية المذكورة. وذلك خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل.