الأمم المتحدة تشيد بالتدابير الشجاعة التي اتخذتها الجزائر لمكافحة كورونا

ثمنت منظمة الأمم المتحدة، التدابير الشجاعة التي اتخذتها الجزائر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، منذ تسجيل أول حالة بالبلاد.

وأكد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، ايريك أوفرفيست، في وثيقة صدرت اليوم أن الجزائر وعلى غرار الدول الأخرى التي مسها الوباء، قد اتخذت جملة من التدابير لاحتواء الوضع.

وأضاف ذات المتحدث، أنه ومن من بين التدابير الشجاعة التي اقرها رئيس الجمهورية هي فرض الحجر الكلي أو الجزئي عبر كامل التراب.

واعتبر ايريك أوفرفيست، أن هذه الخطوة، هي الوسيلة الأكثر نجاعة للحد من انتشار الفيروس.

وذكر أوفرفيست أن الحكومة الجزائرية قد اتخذت تدابير استعجالية بغية الحد من الأثر الاقتصادي و الاجتماعي للفيروس، بالإضافة إلى حملات تضامنية لفائدة الفئات المتضررة من الأزمة.

وأورد ذات المسؤول: “في الوقت الذي نتواجد فيه في منازلنا في إطار الالتزام بالحجر الصحي، يوجد هناك جيش من موظفي الصحة في الصفوف الأولى في هذه الحرب”.

وأضاف اوفرفيست، إن نظام الأمم المتحدة بالجزائر، يشيد إشادة حارة بكل موظفي الصحة الذين يخاطرون بأرواحهم من أجل المحافظة على أرواحنا.

كما يشيد النظام، بروح التضامن و الالتزام التي يتحلى بها المجتمع المدني الذي تجند تلقائيا من اجل التحسيس و مساعدة الأشخاص المعوزين.

ولفت ذات المسؤول، إلى أن روح التضامن هذه، تجري في عروق الشعب الجزائري، والتي تعكس درجة الوعي والالتزام الجماعي من أجل التغلب على هذه الأزمة الصحية.