الأمم المتحدة تشيد بالدور المحوري للجزائر والجهود الحميدة لرئيس الجمهورية في تسوية الأزمة في مالي 

أشاد أعضاء مجلس الأمن الأممي خلال إجتماع عقد أمس الأربعاء بنيويورك بدور الجزائر التي تقود الوساطة الدولية نظير التزامها المستمر الى جانب الماليين على طريق عودة الاستقرار إلى مالي، سيما عبر مختلف المشاورات التي جرت بكل من الجزائر وباماكو.

ونوه أعضاء مجلس الأمن بالجهود الدؤوبة للوساطة الدولية الرامية الى الحفاظ على ثبات التزام الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. في اطار لجنة متابعة اتفاق الجزائر، برئاسة الجزائر، وتقريب وجهات النظر بغية التجسيد الكلي للاتفاق.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف المالية الى ضرورة التطبيق “السريع والكامل” لاتفاق الجزائر، الذي يظل حجر الزاوية لسلام واستقرار دائم في مالي والذي أضحى تجسيده اليوم ضروريا أكثر من أي وقت مضى سيما في الظرف الانتقالي.

وفي تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بمناسبة هذا الاجتماع أشاد الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، بالالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي “استقبل تباعا وفدا ماليا بمستوى وزاري وكذا ممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلام”.

من جانبه شكر الممثل الدائم لمالي المشارك في اشغال هذا الاجتماع، السلطات المالية للوساطة الدولية، سيما المتزعمة الوساطة المتمثلة في الجمهورية الشقيقة الجزائر”. كماجدد التأكيد على استعداد بلاده للعمل مع الوساطة الدولية من أجل ارساء السلم والاستقرار في مالي.

أشاد أعضاء مجلس الأمن الأممي خلال إجتماع عقد أمس الأربعاء بنيويورك بدور الجزائر التي تقود الوساطة الدولية نظير التزامها المستمر الى جانب الماليين على طريق عودة الاستقرار إلى مالي، سيما عبر مختلف المشاورات التي جرت بكل من الجزائر وباماكو.

ونوه أعضاء مجلس الأمن بالجهود الدؤوبة للوساطة الدولية الرامية الى الحفاظ على ثبات التزام الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. في اطار لجنة متابعة اتفاق الجزائر، برئاسة الجزائر، وتقريب وجهات النظر بغية التجسيد الكلي للاتفاق.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف المالية الى ضرورة التطبيق “السريع والكامل” لاتفاق الجزائر، الذي يظل حجر الزاوية لسلام واستقرار دائم في مالي والذي أضحى تجسيده اليوم ضروريا أكثر من أي وقت مضى سيما في الظرف الانتقالي.

وفي تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بمناسبة هذا الاجتماع أشاد الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، بالالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي “استقبل تباعا وفدا ماليا بمستوى وزاري وكذا ممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلام”.

من جانبه شكر الممثل الدائم لمالي المشارك في اشغال هذا الاجتماع، السلطات المالية للوساطة الدولية، سيما المتزعمة الوساطة المتمثلة في الجمهورية الشقيقة الجزائر”. كماجدد التأكيد على استعداد بلاده للعمل مع الوساطة الدولية من أجل ارساء السلم والاستقرار في مالي.