الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين

صوتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة بالإجماع، على أربعة قرارات لصالح فلسطين.

ومن بين هذه القرارات، تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” لثلاث سنوات. وعدم قانونية المستوطنات.

وصوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات “الأونروا”، و165 دولة لصالح قرار “تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين”. و160 دولة لصالح قرار “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها”.

كما صوتت 150 دولة لصالح قرار حول “المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل”. في حين امتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، بعد هذه التصويت، عن ترحيبها بالتصويت والإجماع على القرارات لصالح الفلسطينيين.

مشيرة إلى أن هذا الدعم الدولي الإيجابي والداعم للقضية الفلسطينية. يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامه بالقانون الدولي.

كما شدد البيان، على أهمية هذه القرارات، منوها بموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور المهم الذي تضطلع به “الأونروا” في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للاجئين. وتمديد ولايتها لثلاث سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.