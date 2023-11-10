الأمم المتحدة تطالب الإحتلال بوقف إستخدام الأسلحة التدميرية بغزة

شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يوقف الاحتلال فورا استخدام الأسلحة التدميرية في المناطق السكنية بغزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريحات له اليوم الجمعة: “يجب وقف الهجمات على المستشفيات في غزة والمناطق المحيطة بها”.

وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن القصف المتواصل والحصار وكل أشكال العقاب الجماعي لسكان غزة يجب أن تنتهي.

مشيرا إلى أن نحو 4800 طفل قتلوا في غزة خلال شهر والعديد ما زالوا محاصرين تحت الركام.