الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية

أعلنت الأمم المتحدة، فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب، من مواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها.

وتضم قائمة الدول العربية، المطلوبة بتوظيف مواطنيها بالأمم المتحدة، كلا من البحرين، جزر القمر، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سوريا، والإمارات.

يذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة، يبلغ 40 ألف شخص من معظم دول العالم.

وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لعامي “2018و2019” حوالي 5,396 مليار دولار.

وهي أقل من ميزانية الـ5,4 مليار التي كان الأمين العام للمنظمة، يسعى للحصول عليها.

وذلك نظرا لتقليص الولايات المتحدة مساهمتها بنحو 600 مليون دولار.

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