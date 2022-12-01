الأمم المتحدة تعتمد هذه القرارات لصالح فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لـ4 قرارات لصالح فلسطين، في جلستها الخاصة حول القضية الفلسطينية، أمس الأربعاء.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بالتصويت لصالح القرارات الأربعة.

وقال الوزير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن “التصويت على إحياء ذكرى النكبة اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير شعبنا”.

مشيرا إلى أن هذا التصويت خطوة في تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين، وطنا وشعبا.

و تمثل القرار الأول في تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوتت لصالحه 153 دولة، وضد 9 دول، وامتناع 10 دول.

أما القرار الثاني فقد خص البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين.

ويجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام. ويدين الإعدام الميداني للصحفية شيرين أبو عاقلة، ويدعو إلى المساءلة. ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.

ويتعلق القرار الثالث باللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. حيث صوتت لصالحه 101 دولة، وضد 17 دولة، وامتناع 53 دولة.

ويطلب القرار الوارد من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل.

وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية. ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.

ويخص القرار الرابع شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، صوتت لصالحه 90 دولة، وضد 30 دولة، وامتناع 47 دولة.

ويطلب القرار من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة. بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023.

و أعرب المالكي عن شكره للدول الصديقة والشقيقة التي صوتت لصالح هذه القرارات، والارتفاع الملحوظ في عددها.

موجها الدعوة للدول التي لم تدعم القرارات بالتوقف عن معاييرها المزدوجة وانسياقها وتشجيعها لسلطة الاحتلال في جرائمها.