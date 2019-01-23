الأمم المتحدة تعلن 24 جانفي يوما دوليا للتعليم

أقرت منظمة الأمم المتحدة 24 جانفي يوما دوليا للتعليم، لأن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وصالح عام ومسؤولية عامة.

وأعلنت المنظمة هذا اليوم يوما دوليا للتعليم بداية من هذه السنة، تثمينا للدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام.

ويوجد اليوم 262 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، كما أنه هناك 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة.

ولا حتى القيام بعمليات الحساب الأساسية، وبجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

ما يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40 من المائة.