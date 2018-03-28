الأمم المتحدة تمدد تفويض مهمة المساعدة الأممية في الصومال

تبنى مجلس الأمن الدولي امس بالإجماع قرار بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال حتى 31 مارس 2019.

وأكد مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2408، على أهمية الدعم الذي تقدمه البعثة للعملية السياسية الشاملة بقيادة الحكومة.

من بينها دعم عملية السلام والمصالحة التي تقودها الحكومة الفيدرالية، وذلك حسبما ورد في القرار الذي صاغته المملكة المتحدة.

والذي تم من خلاله التأكيد على احترام سيادة الصومال وسلامة اراضيها واستقلالها السياسي وعلى أهمية العمل لمنع العوامل المزعزعة للاستقرار.

كما أشاد القرار بدور البعثة في دعم السلام والمصالحة وتسوية الصراع وعملية بناء الدولة والعملية الانتخابية وتنفيذ هيكل الأمن الوطني.

وأقيمت البعثة في 3 جوان 2013 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2102، وينتهي تفويض البعثة الحالية في 31 مارس 2018.