الأمم المتحدة تناشد المانحين تقديم 71.4 مليون دولار للناجين في ليبيا

ناشدت الأمم المتحدة المانحين، اليوم الخميس، تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية احتياجات الناجيين من السيول في ليبيا.

وتضرر نحو 250 ألف شخص من السيول في ليبيا، وأكدت الأمم المتحدة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

وجاء في وثيقة للمنظمة الدولية أن “هناك قلقا متزايدا من الارتفاع المحتمل في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات. إذا لم يتم إرسال مساعدات ملائمة على الفور للمناطق المتضررة”.

ولا تستهدف المناشدة إلا نحو رُبع الأشخاص البالغ عددهم 884 ألفا والذين قالت إنهم تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات.

وأضافت أن تحليلا بالأقمار الصناعية أظهر أن 2200 مبنى تضررت بسبب السيول في مدينة درنة الأشد تضررا.