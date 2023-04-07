الأمم المتحدة تنشر خريطة للحدود الحقيقية للصحراء الغربية

نشرت الأمم المتحدة، آخر تحديث للخرائط حسب القارات في العالم، أكدت فيها على الحدود الحقيقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وأظهرت الخريطة بوضوح أن الصحراء الغربية، إقليم مستقل عن المغرب، ودولة قائمة بحد ذاتها وعاصمتها مدينة العيون.

وكانت إسبانيا سابقا، قد أعادت تعديل خريطة المغرب والصحراء الغربية لتشمل من جديد خط الحدود. وقامت بنشر الخريطة على الموقع الإلكتروني للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لسنة 1975 عدم وجود أية روابط “سيادة” بين المغرب والصحراء الغربي. و أن كل القرارات الدولية تعتبر أن الصحراء الغربية هي أرض “منفصلة ومتمايزة”. و أن المغرب لا يملك أي شكل من أشكال “السيادة” عليها.

كما أن المجتمع الدولي أقر بأن الوضع النهائي لهذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي يتعين تحديده تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا للشرعية الدولية.