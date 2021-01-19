الأمم المتحدة تُبدي إستعدادها لمرافقة الجزائر في مسعاها الإقتصادي الجديد

أبدى المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست، استعداد هذه الأخيرة لمرافقة الجزائر في مسعاها الاقتصادي الجديد.

وجاء ذلك، خلال استقباله من طرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، بحث واقع التعاون بين الجزائر ومختلف البرامج والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

كما تباحث الطرفان، حول سبل تعزيز هذا التعاون.

ويأتي ذلك، من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف البرامج التي هي قيد التنفيذ بين الطرفين، وتلك التي يمكن تجسيدها مستقبلا.

وأعرب منسق الأمم المتحدة، عن رغبته في تقوية وتوسيع التعاون بين الجزائر ومختلف الهيئات الأممية.

مبديا استعداد هذه الأخيرة لمرافقة الجزائر في مسعاها الاقتصادي الجديد.

كما رحب الوزير، بكافة أشكال التعاون والشراكة بين الطرفين.