الأمم المتحدة تُشيد بالتجربة الجزائرية في المجال الإجتماعي

تحادثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون افريقيا، كريستينا دوارتي.

وحسب بيان للوزارة، أشادت كريستينا دوارتي بالتجربة الجزائرية، مبدية استعدادها لتعزيز التعاون مع الجزائر في المجال الاجتماعي.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الاممية في المجال الاجتماعي.

واستعرضت الوزيرة التجربة الجزائرية في مجال التكفل بالفئات الهشة، على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة وكبار السن. وكذا دعم وترقية المرأة وتحقيق التمكين الاقتصادي.

هذا وتم عقد هذا اللقاء، على هامش الملتقى الدولي بعنوان “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية”.