الأمم المتحدة: جدار إسرائيل على حدود لبنان “لا يقع بالمنطقة الحساسة”

أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، أنّ الجدار الفاصل بين لبنان وإسرائيل “لا يقع بالمنطقة الحساسة” من الحدود بين البلدين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن “قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ، تواصلت بشكل كامل مع الطرفين الإسرائيلي واللبناني من أجل إيجاد حل مشترك لهذه القضية”.

وواصلت إسرائيل، صباح الخميس، إقامة جدار على الحدود مع لبنان بدأت العمل فيه مطلع الشهر الجاري، وسط استنفار أمني من الجانبين، وفي ظل رفض بيروت لتلك الخطوة باعتبارها “تمس السيادة اللبنانية”.