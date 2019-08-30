الأمم المتحدة: حرائق الأمازون تشكل خطرا استثنائيا

حذرت مسؤولة أممية معنية بقضايا التنوع البيولوجي، من أن حرائق الأمازون المدمرة تبرز خطورة الأزمة التي تواجهها البشرية بأسرها.

ودعت كريستينا باشكا بالمر، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي للأمم المتحدة، لصحيفة “غارديان” البريطانية، لوضع أساليب جديدة للتعامل مع البيئة.

وصرّحت بأن حرائق الأمازون تشكل خطرا استثنائيا على الأنظمة الطبيعية لدعم الحياة.

ودعت الحكومات والشركات والمستهلكين إلى بناء علاقات جديدة مع الطبيعة، بغية منع تفاقم النظم الإيكولوجية حتى نقطة لاعودة.

وأشارت إلى أن مخاوف الأمم المتحدة لا تقتصر على الأمازون، بل ما يحدث في غابات ونظم إيكولوجية أخرى.