الأمم المتحدة: عدد النازحين الليبيين داخل البلاد فاق 268 ألفا

أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، عن وجود أكثر من 268 ألف نازح ليبي داخل البلاد بسبب الأوضاع الأمنية.

وجاء الإعلان في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ختام زيارة لنائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس للبلاد.

وقال البيان، أن كليمنتس أشارت إلى هناك أكثر من 268 ألف نازح ليبي داخل البلاد.

منهم قرابة 120 ألف نزحوا منذ بدء الاشتباكات في أفريل الماضي في جنوب طرابلس.

ونقل البيان عن المسئولة الدولية، أنّ الليبيين يعانون بشدة، ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة.

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأحد الماضي، أن 1350 لاجئا غادروا ليبيا إلى بلدان آمنة خلال العام الجاري.