الأمم المتحدة: ما حدث في مخيم جباليا “فظيع”

نددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة. وأوقعت عشرات الفلسطينيين في هجوم زعمت إسرائيل من خلاله أنه استهدف قياديا في حركة حماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان “هذه ببساطة أحدث الفظائع. التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، ذات عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد”.

ويوم أمس الثلاثاء، استهدف قصف عنيف جدا نفذه الجيش الإسرائيلي، منطقة سكنية مكتظة بالنازحين والمدنيين. في وسط مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. مخلفا مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وجريح بحسب وزارة أرقام الصحة.

وحتى الآن، تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 8 آلاف شهيد. و21 ألف جريح فلسطيني.