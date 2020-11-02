الأمم المتحدة: مقتل 1200 صحفي أثناء تأدية عملهم خلال الـ14 عاما

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن قرابة 1200 صحفي، قتلوا أثناء تأدية عملهم خلال الأعوام الـ 14 الماضية.

وغردت الأمم المتحدة عبر “تويتر” :”قتل قرابة 1200 صحفي أثناء تأدية عملهم خلال الأعوام الـ 14 الماضية.

ومع ذلك –تضيف الامم المتحدة- لا تزال 9 من أصل 10 من تلك الحالات دون حل.

وقد احتفلت اليونسكو، باليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب، على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين،

وقالت اليونسكو “لا ديمقراطية من دون الصحافة، علينا العمل، الآن وأكثر من أي وقت مضى، على حماية الصحفيين”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” قد طالبت عبر “تويتر” بتوفير بيئة عمل آمنة تماماً للصحفيين تحت أي ظروف.

وخصت بالذكر خلال تغطية الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها العديد من دول العالم.

ولفتت “اليونسكو” أنه يعدّ تعزيز سلامة الصحفيين ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من المسائل الأساسية.