الأمم المتحدة يدعون فرنسا إلى تأمين احتياجات طالبي اللجوء

دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة الفرنسية إلى توفير المياه النظيفة، وخدمات التنظيف للمهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد.

وأصدر عدد من الخبراء، وعلى رأسهم ليو هيلر المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بيانا مشتركا، أمس الأربعاء، ينتقدون فيه سياسة فرنسا اتجاه طالبي اللجوء والمهاجرين في البلاد.

ولفت البيان إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات كاليه، وغراند سينت، وتارتينهيم، وأنجيه وديب (شمال)، ومناطق أخرى يعانون قلة العدد المناسب من المأوى، والمياه النظيفة، ونقصا في دورات المياه، ومراكز غسل الملابس.

وقال هيلر: “يواجه المهاجرون وطالبو اللجوء وضعا غير إنساني على طول الساحل الشمالي لفرنسا، ويعيش بعضهم في خيام دون مراحيض، ويغتسلون في الأنهار أو البحيرات القذرة”.