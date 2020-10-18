الأمم المتحدة: 130 مليون شخص سيُدفعون إلى المجاعة نهاية هذا العام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،إن حوالي 130 مليون شخصا قد يُدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف غوتيريش، في رسالة له بمناسبة يوم الأغذية العالمي، إن 690 مليون شخص يفتقرون أصلا إلى الطعام الكافي.

وأشار إلى أن أكثر من 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف إتباع نظام غذائي صحي.

وقال غوتيريش، أن “منح جائزة نوبل للسلام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هو اعتراف بحق جميع الناس في الغذاء.

ودعا في ذات السياق إلى التضامن مع الأشخاص الذين يعيشون في فقر، في جميع مراحل جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

وأكد أن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الجائحة قد تلقي بأكثر من 115 مليون شخص في براثن الفقر خلال هذا العام.