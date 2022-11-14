الأمن التركي ينشر صور المرأة المشتبه بها في تفجير إسطنبول

نشرت أجهزة الأمن التركية صورًا لامرأة يشتبه بوقوفها وراء التفجير الذي وقع أمس الأحد، في شارع الاستقلال وسط إسطنبول. وقد حصلت الجزيرة على نسخ منها من زوايا مختلفة.

كما أشار مراسل الجزيرة عمر الحاج إلى أن المعلومات التي كشفت عنها السلطات التركية حتى الساعة. تشير إلى أن التفجير وقع بقنبلة كانت داخل كيس، أو حقيبة تركت في المكان، وقد خلف 4 قتلى وعشرات الجرحى.

في حين، أوضح أن المعلومات التي كشفت عنها خلية الأزمة التي يشارك فيها وزير العدل التركي بكير بوزداغ أفادت أن المرأة المشتبه بها رصدت وهي تجلس لمدة 45 دقيقة على مقربة من موقع التفجير. ثم غادرت قبل دقيقة واحدة من الانفجار.

ولذلك تشير الاستنتاجات الأولية إلى أن المرأة لم تفجّر نفسها، وأن التفجير وقع إما بجهاز تفجير ذاتي، وإما عن بعد.

وأعلن والي إسطنبول، تركيا، علي يرلي قايا، عن سقوط 4 قتلى على الأقل و38 جريحا في انفجار هز منطقة تقسيم أمس الأحد.

وذكر الوالي أن الانفجار وقع حوالي الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش. فيما لم تتمكن على الفور من معرفة سبب الانفجار.

ومنع الأمن التركي الدخول إلى شارع الاستقلال ودعا المواطنين للامتناع عن مغادرة المنازل والمحال بالمنطقة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بوجود محققين حاليا في موقع الحادث. وقال الهلال الأحمر التركي إنه يجري نقل أكياس من الدم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.