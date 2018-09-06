الأمن التونسي يوقف إرهابي جزائري بتوزر

ألقت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني التونسي أمس الأربعاء الفبض على إرهابي جزائري أثناء دخوله التراب التونسي خلسة.

وحسب “الجريدة التونسية ” فقد تم القبض على إهابي جزائري يبلغ من العمر23 سنة بولاية توزر ليلة أمس بالتراب التونسي .

مضيفة أنه عقب التحقيق معه تبين أنه ينشط منذ 10سنوات بمرتفعات بومرداس بالجزائرأين تلقى تدريباته وكان بصدد الذهاب إلى السعودية.

كما شارك في عدة عمليات إرهابية بالجزائر قبل أن ينشق ويعود لمسقط رأسه بسوق أهراس.

كما أفادت “سمش أف آم” أن فقد تم التحفظ عليه من قبل النيابة العمومية إلى غاية إستكمالا الاجراءات القانونية.

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