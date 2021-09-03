الأمن الحضري الأول الشطية بالشلف يوقف سارق الهواتف النقالة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول الشطية بأمن ولاية الشلف خلال الأسبوع الماضي. من توقيف شخص يبلغ من العمر20 سنة متورط في قضيتين.

وجاء ذلك على إثر دوريات لعناصر الشرطة عبر إقليم الاختصاص أين لفت انتباههم شخص مشبوه. وبعد توقيفه وإجراء عليه عملية التلمس الجسدي عثر بحوزته سلاح أبيض محظور ممثلا في سيف من الحجم الكبير.

وتم تحويله إلي ذات المصلحة، وأثناء التحقيق معه تبين أنه متورط في عملية السرقة هاتف نقال. ليتقدم الضحية لتقييد شكوى بخصوص تعرضه للسرقة من قبل نفس الشخص.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، أنجز في حقه ملفين جزئين عن قضيتين سرقة هاتف نقال. حيازة وحمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.