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الأمن الحضري الثالث بالشلف يوقف مروجي المؤثرات العقلية ويحجز 240 قرص

أخبار الجزائر
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الأمن الحضري الثالث بالشلف يوقف مروجي المؤثرات العقلية ويحجز 240 قرص
بقلم رشيد مشورب

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الشلف من توقيف شخصين  يبلغان من العمر 25 و 36 سنة، يقومان بترويج و بيع المؤثرات العقلية ببلدية الشلف.

العملية تمت على اثر إستغلال  معلومات مؤكدة وردت إلى مصالحي مفادها حيازة شخصان على كمية من الأقراص المهلوسة، بعد عملية
الترصد لهما و إتخاذ الإجراءات اللازمة.

على إثرها تم توقيف المشتبه فيهما بموقف سيارات وسط المدينة، وضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المهلوسة تقدربــ 240 قرص  مع كمية من المخدرات “كيف معالج ” بوزن 0,2 غرام .

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بسبعة آلاف دينار جزائري  7000دج يعتبر من عائدات عملية لبيع، بعد استيفاءملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهما على الجهات القضائية.


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