الأمن الحضري الثالث بالشلف يوقف مروجي المؤثرات العقلية ويحجز 240 قرص

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الشلف من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و 36 سنة، يقومان بترويج و بيع المؤثرات العقلية ببلدية الشلف.

العملية تمت على اثر إستغلال معلومات مؤكدة وردت إلى مصالحي مفادها حيازة شخصان على كمية من الأقراص المهلوسة، بعد عملية

الترصد لهما و إتخاذ الإجراءات اللازمة.

على إثرها تم توقيف المشتبه فيهما بموقف سيارات وسط المدينة، وضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المهلوسة تقدربــ 240 قرص مع كمية من المخدرات “كيف معالج ” بوزن 0,2 غرام .

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بسبعة آلاف دينار جزائري 7000دج يعتبر من عائدات عملية لبيع، بعد استيفاءملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهما على الجهات القضائية.