الأمن الحضري السابع بالشلف يوقف لص المنازل

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 21سنة.

وكان الشخص الموقوف يقوم بسرقة مساكن المواطنين، وهذا وسط مدينة الشلف.

وجاءت العملية بناء على شكوى تلقتها المصلحة، تفيد بتعرض أحد المنازل للسرقة إستهدفت بعض الأجهزة الكهرومنزلية.

بعدها قامت عناصر ذات المصلحة بتكثيف تحرياتها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكللت العملية بتوقيف المشتبه فيه مع استرجاع المسروقات فيما يبقى شريكه الثاني في حالة فرار.

وتم إنجاز ملف جزائي بحق المشتبه فيه عن تكوين جماعة أشرار، السرقة بالكسر من داخل مسكن مع توافر ظروف التعدد والتسلق.

وقد أحيل الشخص الموقوف بموجب القضايا المتابع فيها أمام محكمة الشلف.