الأمن الحضري السادس بالرايس حميدو يطيح بـ 4 أشخاص يتاجرون بالمؤثرات العقلية

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 4 أشخاص مشتبه فيهم، في قضايا الحيازة النقل والمتاجرة في المؤثرات العقلية.

كما يشتبه في أن المتهمين أيضا متورطين في جنحة الحصول على مؤثرات عقلية، قصد البيع بواسطة وصفات طبيّة صورية.

وتم معالجة هذه القضايا من قبل مصالح الأمن الحضري السادس بالرايس حميدو، حسب بيان لأمن ولاية الجزائر.

وانطلقت القضية إثر معلومات أمنية مؤكدة، مفادها تواجد بعض الأشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المؤثرات العقلية ببعض أحياء قطاع الإختصاص.

حيث سمحت التحريات الأولية لعناصر الشرطة بتحديد هويّة المشتبه فيه الأول، وتوقيفه على مستوى أحد شوارع الرايس حميدو.

وبعد إخضاعه لعملية الملامسة الجسدية القانونية، ضبط بحوزته على 109 مؤثر عقليي، بعد استصدار إذن بتفتيش لمقر إقامته.

كما تمّ توقيف شخصين آخرين في عملية أخرى كانا يتاجران في المؤثرات العقلية، وحجز 160 مؤثر عقلي بسيارة سياحية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضع اثنين منهم الحبس المؤقت.

فيما تم وضع الإثنين الآخرين تحت الرقابة القضائية يضيف ذات البيان.