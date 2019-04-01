الأمن الحضري لورقلة يلقي القبض على خمسينية بحوزتها مخدرات

تمكن عـناصر شرطة الأمن الحضري السابع بورقلة، من توقيف سيدة في الخمسينيات من العمر بحوزتهما كمية المخـدرات .

تفاصيل العملية، تمت عقب إستغلال عناصر الشرطة، لمعلومات تفيد، أن سيدة تقطن بأحد الأحياء الشعبية لورقلة، بحوزتها كمية من المخدرات.

لتباشر عناصر الشرطة، عمليات البحث والتحري، التي توجت بمعرفة هوية المشتبه فيها.

وعقب تتبع تحركاتها وتنقلاتها، تم توقيف السيدة في الطريق العام، وإخضاعها لعملية التلمس الجسدي القانونية، من طرف شرطية.

أين عثر بحوزة هذه الخمسينية، على كمية من المخدرات، “كيف معالج”، مجزأة على شكل قطع،

ليتم إقتيادهلا السيدة إلى مقر الأمن الحضري السابع، وإنجاز ملف قضائي جزائي ضدها، وتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة لتورطها في جرم حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك .