الأمن الروسي يوقف مدبر تفجير سان بطرسبورغ

اعلن الأمن الروسيي اليوم القبض على مدبر التفجير الذي هز محلا تجاريا في مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا أول أمس.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصلحة الأمن الفيدرالية الروسية، في بيان لها، إنها تمكنت نتيجة عمليات البحث.

من تحديد هوية وتوقيف المدبر والمنفذ لتفجير عبوة ناسفة في قاعة التسوق لمتجر (بيريكريوستوك) في سان بطرسبورغ.

وأضافت أن المشتبه به نقل إلى هيئة التحقيقات الروسية لإجراء عمليات التحقيق اللاحقة، دون ذكر تفاصيل أخرى حول توقيفه وهويته.

وكانت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، شهدت مساء الأربعاء تفجيرا بمحل تجاري من مجموعة “بيريكريوستوك”في منطقة “كوندراتييفسكي”، أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وتشير معلومات الأجهزة الأمنية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها كانت تعادل 200 غرام من مادة “تي ان تي”.

وأعلن الرئيس الروسيي فلاديمير بوتيني أن التفجير عمل إرهابيي فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على حيثياته.