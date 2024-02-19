الأمن السيبراني: نحو إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة التهديدات

كشف المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، العميد عبد السلام بلغول، اليوم، عن حرص الجزائر على تأمين أنظمتها المعلوماتية في ظل التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وأكد العميد عبد السلام بلغول وفي مداخلة له خلال أشغال الملتقى الدولي حول “السيادة الرقمية للدولة: سياسات وتجارب مقارنة”، أن الوكالة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع مختلف هيئات الدولة المعنية. إلى جانب مرافقة هياكل الدولة في تأمين أنظمتها المعلوماتية. وكذا الاستجابة للحوادث السيبرانية عن طريق التحقيق والمساعدة والتحسيس بصفة دورية.

وفي ذات الملتقى الذي نظمته كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية لجامعة الجزائر تم التطرق إلى مسألة “تخزين المعلومات وتأمينها والغرض من استعمالها وعلاقة ذلك بالسيادة الرقمية، إلى جانب القرصنة وعلاقتها بالإجرام والتجسس والتخريب” في عالم “يشهد تحولا رقميا متسارعا”.

كما كشف ذات المسؤول إلى أن الأرقام المتداولة مخيفة ومرعبة من حيث العدد الكبير للتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني باستخدام أدوات متطورة. حيث تترتب عن هذه الهجمات والتهديدات خسائر مادية ومعنوية معتبرة.