الأمن الشخصي لـ الأمير هاري على طاولة القضاء البريطاني

يستمر الأمير هاري في معركته القانونية بشأن أمنه في المملكة المتحدة، حيث حضر اليوم الثاني من جلسات الاستماع. في محكمة العدل الملكية بلندن، في قضية أثارت الكثير من الجدل داخل وخارج المملكة المتحدة.

وتم تصوير دوق ساسكس في لحظة دخوله المحكمة، حيث ظهر مُمسكًا بدفتر ملاحظاته، يُدون الملاحظات ويُسلمها لفريقه القانوني. كما شوهد وهو يكتب على هاتفه ويتبادل الحديث مع من حوله، قبل أن يتناول وجبة سريعة من متجر “بريت آ مانجيه”.

الجلسة عُقدت بمعظمها خلف أبواب مغلقة. نظرًا لحساسية المعلومات المتعلقة بالترتيبات الأمنية. ومستوى التهديدات التي يتعرض لها الأمير.

يُذكر أن هاري كان قد خسر طعنًا سابقًا. ضد قرار إلغاء حمايته الأمنية. بعد تخليه عن دوره كعضو بارز في العائلة المالكة عام 2020