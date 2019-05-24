الأمن العام السعودي يدعو لعدم أداء العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان

دعا الأمن العام السعودي المعتمرين المتوافدين على البقاع المقدسة من مختلف بلدان العالم، خلال هذا الشهر الفضيل إلى تأجيل العمرة

وعدم تأديتها خلال العشر الأواخر من رمضان، أو الحرص على تأديتها قبل دخول العشر الأواخر،بدعوى الحفاظ على أمن المعتمرين وراحتهم.

وقال الأمن العام السعودي في تغريدة له على تويتر،”تفاديا للزحام يفضل تأجيل العمرة،أو تأديتها قبل دخول العشر الأواخر من رمضان”.

وأصدرت هذه التغريدة مصلحة قيادة التوعية والإعلام بقوات أمن العمرة، التابعة للأمن العام السعودي، وهذا تفاديا للزحام خلال هذه الأيام.