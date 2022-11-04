قناة النهار الأمن الغذائي بالمنطقة العربية.. الجزائر في مقدمة الدول القادرة على توفير غذائها بقلم النهار أونلاين نشر في 04 نوفمبر 2022 - 23:45 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/k5pYm اقرأ أيضا نسيمة جعفر باي: معايير السعادة تختلف من شخص إلى آخر ومواقع التواصل الإجتماعي لا تمثل الواقع قناة النهار 27 أكتوبر الرئيس الفلســـطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام المشاركين في القمة قناة النهار 02 نوفمبر أرشديني : فسدت تربية وليدي قناة النهار 16 أكتوبر صريح جدا : كم ينفق الجزائري على ما يأكله من كماليات.. ؟ قناة النهار 17 أكتوبر ببساطة هاوليك الحل / دراسة شخصية الإنسان من خلال خطّه الكتابي قناة النهار 27 أكتوبر عبد اللطيف القنوع: نأمل أن تتوج القمة العربية بقرارات حقيقية تدعم الشعب الفلسطيني قناة النهار 30 أكتوبر "وزير الصناعة الصيدلانية :" مصنع جسر قسنطينة يكمّل هكذا نغلقوه.. أبشع من بولايي قناة النهار 16 أكتوبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد قناة النهار 31 أكتوبر وزير الشؤون الخارجية الموريتاني : سجلنا تطابق وجهات النظر في مجمل قضايا الوطن العربي والبلدين معا قناة النهار 29 أكتوبر صريح جدا : بعد الشدائد...جزائريون يذكرون الذين ساندوهم و يوجهون لهم الشكر قناة النهار 30 أكتوبر