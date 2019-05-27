الأمن الفرنسي يوقف طالبا جزائريا يشتبه في تورطه بتفجير ليون

أوقف الأمن الفرنسي، طالبا جزائريا، صباح اليوم الاثنين، للاشتباه في كونه المتهم الرئيسي في تفجير “ليون”، الذي أدى إلى إصابة 13 شخصا.

الشاب الموقوف، يبلغ من العمر 24 سنة، وهو ولا يملك أي سجل إجرامي، ويدرس اختصاص تكنولوجيا المعلومات والحواسيب، حسب وكالة رويترز.

وذكر موقع “بي أف أم تي في” ، أن الشرطة احتجزت شقيق المشتبه به ووالدته، من أجل جمع المزيد من المعلومات، في حين استمعت لأقوال شقيقته دون احتجازها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، “كريستوف كاستانير”، قد أعلن صبيحة اليوم الإثنين، عن توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم في اعتداء “ليون”.