الأمن المصري يعتقل أول مواطن يرتدي سترة صفراء

نشر المحامي المصري خالد علي، معلومات تفيد بإلقاء القبض على زميلة في المهنة بعد ارتدائه سترة صفراء.

وحسب موقع “RT” تم القبض على المحامي بسبب زعم أن لديه 5 سترات صفراء.

ووفقا لأصدقاء المحامي المقبوض عليه، فقد تم اعتقاله في مدينة الإسكندرية وأحيل إلى النيابة التي أصدرت الأمر بحبسه.

وفي وقت سابق أعلن تجار معدات الأمن الصناعي بالقاهرة، أن الأمن المصري منعهم من بيع السترات الصفراء.

وذلك خشية أن يستخدمها المصريون في احتجاجات على غرار الفرنسيين.

خصوصا مع إقتراب ذكرى الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير 2011.