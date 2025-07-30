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الأمن الوطني:استرجاع سلع ومواد تبغية بقيمة مالية قدرت بأكثر 2 مليار سنتيم

بقلم النهار أونلاين
الأمن الوطني:استرجاع سلع ومواد تبغية بقيمة مالية قدرت بأكثر 2 مليار سنتيم
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أعلنت اليوم الأربعاء المديرية العامة للأمن الوطني. عن استرجاع سلع ومواد تبغية بقيمة مالية قدرت بنحو 2 مليار و 700 مليون سنتيم

ونفذت العملية المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بحر الأسبوع المنصرم كما  مكنت العملية  من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة. في الإتجار غير المشروع في مختلف المواد التبغية.كما  مكنت من توقيف شخصين وضبط كميات معتبرة من مادة التبغ تحمل علامات غير مسجلة ومغشوشة من مختلف الأنواع.

رابط دائم : https://nhar.tv/hXa0m
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