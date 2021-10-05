الأمن الوطني: أزيد من 19 ألف مخالفة لقواعد الحجر الصحي

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 4 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، 19491 مخالفة لعدم الإلتزام بقواعد الحجر الصحي.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أنها سجلت 4786 مخالفة تتعلق بالتجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي. و2305 مخالفة تتعلق بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة، بالإضافة إلى وضع 12400 مركبة في المحشر.

وأَاف ذات البيان، أن مصالح الشرطة تسهر على تكثيف دوريات وعمليات المراقبة بإقليم اختصاصها، مع تجسيد مختلف النشاطات التحسيسية، بهدف المساهمة في مجابهة انتشار هذا الوباء.

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