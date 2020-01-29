الأمن الوطني.. أكثر 740 ألف غرامة بسبب المخالفات في 2019

قال مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة نايلي عيسى، أنه تم تسجيل 748968 غرامة جزافية خلال 2019.

وأوضح نايلي، أن الغرامات جاءت بسبب المخالفات والجنح المرتكبة من قبل السواق في الإقليم الحضري و81465 حالة توقيف.

بالإضافة إلى57537 حالة متعلقة بجنح المرور و20413 حالة وضع في الحظيرة.

أما بخصوص نشاطات شرطة العمران وحماية البيئة، ذكر مدير الأمن العمومي أنه تم تسجيل 34370 مخالفة ماسة بالبيئة والعمران كالنفايات.

والنظافة والصحة العمومية والمساحات الخضراء إلى جانب البناء بدون رخصة ومخالفات متعلقة بعدم مطابقة البناء للرخصة.

وأكد بذات السياق، أن مصالحه عبر التراب الوطني، قامت بإطار السهر على أمن وسلامة المواطن والممتلكات بإحصاء 2742683 دورية راجلة.

بالإضافة إلى 64942 نشاط خاص بتقديم المساعدة وشرطة النجدة.

وجدّد مدير الأمن العمومي التذكير بأمن قوات الشرطة العاملة في الميدان تبقى مجندة ليل نهار، خدمة لأمن المواطن وسلامة الممتلكات.

ونوّه في ذات السياق، بالدور الفعال الذي أضحى يقوم به المواطن في مجال التبليغ والمشاركة في المعادلة الأمنية.

وثمن رئيس خلية الاتصال والصحافة دور المواطن من خلال تواصله عبر الخط الأخضر 1548.

وهذا فيما يخص مجال الوقاية من حوادث المرور والإبلاغ عن التجاوزات التي يشهدها الطريق العام.

وقال المتحدث، إن هذا الأمر يسمح لمصالح الشرطة من التدخل في الوقت المناسب وضبط المخالفين.

واعتبر ما تسجله مراكز العمليات،بأمن الولايات من مكالمات على الخط الأخضر 1548 يعكس دور المواطن بالمساهمة في قضايا أمن المجتمع.