الأمن الوطني.. بيان هام بخصوص مسابقة التوظيف

قدمت المديرية العامة للأمن الوطني، توضيح مهم بخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها، في حال تجاوز السن القانوني، للمشاركة في المسابقة الخارجية لتوظيف أعوان الشرطة ذكور.

وجاءت التوضيحات –حسب بيان من الهيئة ذاتها- “نظرا للاستفسارات العديدة الواردة عبر منصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية”.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن في هذه الحالة، يتم تأخير السن القانونية بسنة عن كل إبن في إطار التشريع الخاص بالعلاوات العائلية للالتحاق بالوظائف العمومية.

كما يستفيد كل مترشح من تخفيض استثنائي، بسنة واحدة عن كل طفل قاصر تحت كفالته. وذلك بتقديم شهادة عائلية للحالة المدنية فيما يخص أولاده الشرعيين. أو شهادة كفالة مسلمة من قطاع العدالة بالنسبة للأطفال المتكفل بهم من غير أولاده. على ألا تتعدى مدة التخفيض 5 سنوات.

وأشارت المديرية إلى أن الكفالة الصادرة عن مصالح البلدية أو الموثق غير مقبولة. كما يستفيد المترشح المؤدي لواجب الخدمة الوطنية، من تخفيض استثنائي حسب الفترة التي أداها. أما المترشح الحائز على دفتر الخدمة الوطنية متعاقد سابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي)، فيستفيد من تخفيض استثنائي لفترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية.