الأمن الوطني: تحضيرات أمنية مكثفة لإنجاح الدخول المدرسي

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني عبر إقليم اختصاصها مخططا أمنيا، لتوفير كل الظروف المناسبة لإنجاح الدخول المدرسي، بالتنسيق مع السلطات المعنية.

ويتضمن المخطط تعزيز تواجد الوحدات الميدانية في المحيط الحضري على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية. خاصة أوقات الذروة، والمنافذ المؤدية إلى المدار، مع السهر على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.

هذا وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز العمل التوعوي والوقائي على مستوى مختلف المؤسسات التربوية بالتنسيق مع مديريات التربية.وبرمجة حصص إذاعية وتلفزيونية حول السلامة المرورية، ينشطها إطارات من الأمن الوطني، و توزيع مطويات تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق العام.

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