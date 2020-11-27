الأمن الوطني: تسجيل 2124 قضية تتعلق بالإعتداءات بالسلاح الأبيض وحمله خلال شهر أكتوبر الفارط

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال شهر أكتوبر الجاري، 2124 قضية تتعلق بالإعتداءات الجسدية بواسطة السلاح الأبيض وحملها.

وذلك على إثر تدخل قوات الشرطة بقطاع اختصاصها عبر كامل التراب الوطني، حيث تم توقيف 2181 متورطا فيها.

وحسب بيان للمديرية، فإنه تم تسجيل 2124 قضية، منها 1315 قضية تعلقت بحمل السلاح الأبيض المحظور.

كما تم تسجيل 809 قضية اعتداء بالسلاح الأبيض، حيث تم تسجيل تراجع بـ173 قضية في حمل السلاح المحظور.

وأضاف البيان، أن 1949 من القضايا التي تم تسجيلها تم ارتكابها بشكل إنفرادي، و175 قضية منها، ارتكبت في شكل مجموعات إجرامية.

القضايا التي تم تسجيلها بقطاع اختصاص الأمن الوطني عبر كافة التراب الوطني، عرفت أيضا تراجعا نسبيا في عدد الجرائم المرتكبة مقارنة بشهر سبتمبر الفارط.