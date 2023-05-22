الأمن الوطني.. توظيف 2000 عون شرطة ذكور

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف 2000 عون شرطة ذكور،عن طريق الاختبارات، بعنوان سنة 2023.

كما يودع ملف الترشح على مستوى أمن الولايات أو أمن الدوائر، المعنية بعملية التوظيف.

في حين، يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة، عبر الموقع الإلكتروني. ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام والتويتر، وكذا الإطلاع على شروط التوظيف والولايات المعنية.

التفاصيل هنا:

استمارة المعلومات