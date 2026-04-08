الوطني

الأمن الوطني..حجز ما يقارب 8 أطنان قنب هندي وأكثر من 665 كلغ “كوكايين” سنة 2025

بقلم أسماء
تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2025، من حجز ما يربو عن 7 أطنان من القنب الهندي. وأكثر من 665 كلغ من الكوكايين وما يفوق 20 مليون قرص مهلوس. حسب حصيلة كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني.

اقرأ أيضا
