الأمن الوطني..حجز ما يقارب 8 أطنان قنب هندي وأكثر من 665 كلغ “كوكايين” سنة 2025

وتُشير الحصيلة الخاصة بنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني للسنة الفارطة والتي تم عرضها خلال ندوة صحفية. إلى أنه “تم حجز 7 أطنان و99 كلغ و348 غ من القنب الهندي. وأكثر من 665 كلغ من مادة الكوكايين. بالإضافة إلى 2 كلغ و710 غ من الهيرويين, وما يزيد عن 20 مليون قرص مهلوس”.

كما تمت معالجة “ما لا يقل عن 175920 قضية تتعلق بجرائم مخالفة تشريع المخدرات. تورط فيها 192252 مشتبها فيه”.

وفي تفسيرها لارتفاع الكميات المضبوطة من المخدرات خلال هذه السنة، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بأن ذلك راجع إلى “تعزيز القدرات العملياتية في الميدان. لا سيما بعد إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة هذه الآفة التي تستهدف بالدرجة الأولى شريحة الشباب”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أحصت وحدات الأمن الوطني 448.343 قضية, تمت معالجة 378223 منها. تورط فيها 448246 شخصا في مختلف الجرائم, مثلما أوضحه المصدر ذاته.

وبخصوص مكافحة عصابات الأحياء بالأوساط الحضرية، سجلت، خلال الفترة المذكورة 146 قضية. أفضت إلى توقيف 1168 شخصا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

على صعيد آخر، تمت معالجة 3925 قضية متعلقة بتهريب المهاجرين, تورط فيها ما لا يقل عن 8978 شخصا. منهم مدبرين للعمليات ومرشحين للهجرة غير الشرعية, يضيف المصدر ذاته، منوها في هذا الصدد بـ”التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة لتفكيك هذه الشبكات”.

وفيما يتصل بمحاربة الجرائم السيبرانية، أحصت ذات المصالح، السنة الفارطة, 13204 قضية. تورط فيها 7815 شخصا في جرائم تتعلق، خاصة بالنصب والاحتيال. المساس بحقوق الأطفال وبيع السلع المحظورة عبر شبكة الانترنت.

