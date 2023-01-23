الأمن الوطني.. حجز 25 كغ كوكايين و7 ملايين قرص مهلوس في 2022

تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2022، من حجز 5035 كلغ و38 غ من القنب الهندي. كما بلغت كمية الكوكايين المحجوزة 25 كلغ و659غ.

وأشارت الحصيلة السنوية الخاصة بقضايا المخدرات، إلى أن الأمن حجز 8 كلغ و497 غ من الهيروين و7.207.760 قرص مهلوس.

ونظمت المديرية العامة الأمن الوطني، على مستوى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، ندوة صحفية حول الحصيلة السنوية. لنشاطات مصالح الأمن الوطني، بعنوان سنة 2022، من تنشيط المفتش العام للمصالح، مراقب عام للشرطة أرزقي حاج سعيد.

وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2022، 350.422 قضية، بينما عالجت 252.083 قضية. حسب ما افاد به المفتش العام للمصالح، ومراقب عام للشرطة ارزقي حاج سعيد.

كما أشار حاج سعيد خلال ندوة صحفية حول الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الأمن الوطني، إلى أن الأشخاص المتورطين بلغ 318.804 شخصا. أما عدد الضحايا خلال نفس السنة وصل على 210.002 ضحية.

وكشف المراقب العام للشرطة حاج سعيد أرزقي، عن القيمة المالية للمحجوزات خلال سنة 2022 من عقارات ومركبات ومنقولات.

وأورد ذات المسؤول في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن القيمة المالية للمحجوزات خلال سنة 2022، قدرت بحوالي 1300 مليار سنتيم و9 ملايين أورور.