الأمن الوطني: معالجة 56 ألف قضية جنائية خلال الثلاثي الثاني من 2020

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإقليم اختصاص مصالحها، 56530 قضية جنائية خلال الثلاثي الثاني من 2020.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، نجحت مصالح الشرطة، بفضل موردها البشري المتخصص والتقنيات الحديثة المستعملة في البحث الجنائي من حل القضايا الجنائية التي تورط فيها 55074 مشتبه فيه.

وتتصدر هذه القضايا جرائم المساس بالأشخاص بـ18447 قضية، و15335 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات، و10677 قضية تخص الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

بالإضافة إلى و6565 قضية ترتبط بالمساس بالشيء العمومي، و3241 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية، و1546 قضية تندرج ضمن الجرائم السيبرانية و 719 قضية آداب عامة.

وصرح لعميد الأول للشرطة لعروم أعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة أن النتائج المسجلة، تعكس حجم العمل الاستباقي لمصالح الشرطة للوقوف بحزم في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

ويأتي ذلك، بالموازاة مع جهودها في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، ومحاربة المضاربة.

وأضاف ذات المسؤول، أن حملات التوعية المتكررة التي تقوم بها مصالح الشرطة يومياً عبر التراب الوطني والموجهة للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية والحرفيين والناقلين، هي قيمة مضافة للجهد الوقائي المبذول من طرف السلطات المحلية والشركاء في الميدان، للمساهمة الفعلية في الحد من انتشار الوباء.

بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التعقيم بالساحات والشوارع والأحياء الشعبية، بما يعزز أيضا الصحة العمومية.