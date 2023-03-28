الأمن الوطني.. نداء بخصوص شخص احتال على مواطنين

وجّهت، مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، نداء يخص شخص مشتبه به في قضايا النصب والاحتيال.

كما جاء في بيان الأمن الوطني “طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي”. “الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة”. “تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدراية الشراقة إلى علم المواطنين”. “أن الشخص الظاهر على الصورة المدعو “د.س”، مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال”.

وفي هذا الصدد، دعت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه. أو له معلومات بصفته شاهدا قد يساعد في التحريات. التوجه إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

100 مليار سنتيم عائدات 1.6 مليون حبة “صاروخ”.. اعترافات مثيرة للمتورطين

في فيديو بثته المديرية العامة للأمن الوطني، أقر المتورطون في أكبر عملية إجرامية في الجزائر باعترافات مثيرة وخطيرة. حول محاولة إدخالهم أكثر من مليون حبة “صاروخ” إلى العاصمة.

كما تأتي اعترافات المتورطين بعد أن تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات من إحباط إحدى أكبر محاولات إغراق الجزائر بالحبوب المهلوسة. والتي تعدت كميتها المليون و600 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية “صاروخ” قادمة من بلد مجاور. وهذا حسب ما كشفت عنه اعترافات متورطين في هذه العملية الإجرامية.

في حين، أوضح الروبورتاج، أن مصلحة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات كانت قد “تلقت معلومات مؤكدة بخصوص شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية ستوجه إلى العاصمة”. “قادمة من دولة بالجوار، يتم إدخالها عبر ولاية تمنراست، ليتم إثر ذلك وضع خطة عملية محكمة”.