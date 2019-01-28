الأمن الوطني وظف 4500 مستخدم في 2018

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2017، توظيف أزيد من ثلاثة الاف و خمس مئة مستخدم.

ليرتفع هذا العدد سنة 2018، إلى أزيد من أربعة الاف و خمس مئة موظف حسب بيان لها اليوم الإثنين.

من فئتين الشرطة والمستخدمين الشبيهين، كما أوضح نفس المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني ستشارك في الصالون الوطني.

للتشغيل والتكوين في طبعته الـ13، تحت شعار “مواطنة واقتصاد رقمي”.

الذي سيحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بالمحمدية- الجزائر العاصمة. أيام 29 إلى 31 جانفي 2019.

باعتبارها من الهيئات العمومية الرائدة في مجال التوظيف.