الأمن الوطني يتوج بالجائزة الأولى لأحسن فيلم توعوي في مجال مكافحة المخدرات

توجت الجزائر، ممثلة بوفد من المديرية العامة للأمن الوطني، بجائزة أحسن فيلم تحسيسي في مجال مكافحة المخدرات ومخاطرها، ضمن مسابقة الأفلام والرسائل التوعوية التي ينظمها مجلس وزراء الداخلية العرب.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من الشرطة الجزائرية في أشغال المؤتمر الـ42 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس.

وهذا لدراسة وبحث مختلف القضايا التي تخص مجال تعزيز الأمن في المجتمعات العربية، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها بما فيها الجريمة الالكترونية.

وسلم معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، الجائزة الأولى لممثل المدير العام للامن الوطني، العقيد مصطفى الهبيري.

مدير الصحة النشاط الاجتماعي والرياضات، الذي ترأس وفد الجزائر المشارك في المؤتمر، ويأتي هذا التكريم، كرسالة تقدير وعرفان لما تقوم به الشرطة الجزائرية من جهود، في مجال توعية وتحسيس أفراد المجتمع من مختلف الآفات الاجتماعية.