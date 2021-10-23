الأمن الوطني يثمن جهود الإعلام في خدمة الوطن والمواطن

هنأت المديرية العامة للأمن الوطني، الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. وقدمت لها تبريكاتها على الجهود المبذولة خدمة للوطن والمواطن.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأسرة الإعلامية والأمن الوطني يعملان على ترسيخ ثقافة المواطنة، ومنابر للرسالة الهادفة. والوقوف معا ضد مروجي الأخبار الكاذبة والمغلوطة.

كما ثمنت المديرية دور الصحافة في مواجهة الظروف التي تمر بها الجزائر من خلال الحرب الدعائية التي تستهد الأفراد والمؤسسات. ونوهت بدور الإعلام الوطني في ترقية الوعي الصحي للمواطن ومرافقة الدولة في تحقيق الأمن الصحي والتحسيس من خطر وباء كورونا.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني عزمها على المرافقة الدامة للهيئات الإعلامية الوطنية والعمل معها لمواصلة نشر الرسالة الأمنية والتوعوية لتنوير الرأي العام.

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