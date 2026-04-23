الأمن الوطني يحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج بغرب البلاد ويفكك شبكتين إجراميتين

تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني، خلال الأسبوع الجاري، من توجيه ضربتين نوعيتين لشبكات تهريب المخدرات الناشطة بغرب الوطن، أسفرتا عن حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدّر بـ01 قنطار و36 كلغ، مع توقيف أربعة أشخاص.

وجاءت العملية الأولى بولاية بشار، حيث نفذت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار .غير المشروع بالمخدرات. في عملية نوعية مكنت من إحباط محاولة تمرير شحنة مخدرات قادمة من المغرب. بلغت 79 كلغ و250 غرامًا من الكيف المعالج. كما تم توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة الإجرامية، إلى جانب استرجاع مبلغ مالي يُقدّر بـ365 مليون. سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية، فنُفذت بولاية سيدي بلعباس من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية. وأسفرت عن ضبط 57 كلغ من الكيف المعالج، مع توقيف شخص واحد وحجز مركبة سياحية كانت تُستعمل في نقل هذه السموم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بكل من بشار وسيدي بلعباس، لمتابعتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة. والتصدي لآفة المخدرات، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.