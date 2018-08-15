الأمن الوطني يحذر من مخاطر وضع “الفيمي” على زجاج المركبات

نظمت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عبر التراب الوطني، نشاطات تحسيسية وتوعوية لفائدة سائقي المركبات، لاسيّما فئة الشباب.

تحذرهم من مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم على زجاج المركبات، ممّا قد يتسبب في حوداث سيّر، نتيجة حجب الرؤية، لاسيّما في الليل.

وكانت المصالح المختصة للأمن الوطني قد حررت، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 21781 مخالفة، لنفس السبب.

كما يعتبر وضع الشريط اللاصق المعتم على زجاجات المركبات مخالف لقانون المرور الجزائري.

وتعرض السائق المخالف لغرامة جزافية قدرها 2000 دج إلى 4000 دج مع الاحتفاظ برخصة السياقة إلى غاية تسديد الغرامة.